Товарооборот между Беларусью и Башкортостаном в первом полугодии 2023 года вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

«За первые шесть месяцев текущего года внешнеторговый оборот выше показателей за аналогичный период 2022 года на 14,8%. Экспорт увеличился на 8,8 %, а импорт — на 23,1%», - сказала Болычева.

Как сообщал РБК Уфа, по итогам первого квартала 2023 года взаимный товарооборот Башкортостана и Беларуси увеличивался на 57,3%. При этом экспорт товаров из региона в Беларусь вырос на 60,2%, а импорт — на 53,9%.