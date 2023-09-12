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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И БАШКОРТОСТАН В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛИ ТОВАРООБОРОТ НА 14,8%
09:20 13.09.2023
Товарооборот между Беларусью и Башкортостаном в первом полугодии 2023 года вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.
«За первые шесть месяцев текущего года внешнеторговый оборот выше показателей за аналогичный период 2022 года на 14,8%. Экспорт увеличился на 8,8 %, а импорт — на 23,1%», - сказала Болычева.
Как сообщал РБК Уфа, по итогам первого квартала 2023 года взаимный товарооборот Башкортостана и Беларуси увеличивался на 57,3%. При этом экспорт товаров из региона в Беларусь вырос на 60,2%, а импорт — на 53,9%.
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