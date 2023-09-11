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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРЕЦКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УСТАНОВЛЕНИИ ПРЯМЫХ КОНТАКТОВ С БЕЛОРУССКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
17:57 12.09.2023
Турецкая корпорация Zirhlioglu Corporate Group заинтересована в установлении прямых контактов с белорусскими предприятиями по вопросам поставок конкретных видов продукции. Это было отмечено в ходе видеоконференции, которую организовали 12 сентября 2023 г. Национальный центр маркетинга и Ассоциация бизнесменов Турции ASRIAD.
В ходе мероприятия представители Национального центра маркетинга выступили с презентацией торгово-экономического потенциала Беларуси в продовольственном секторе, а также отметили перспективные направления сотрудничества для турецких партнеров.
Заместитель директора Евгений Русак подтвердил готовность оказывать необходимое содействие в развитии делового взаимодействия и организации двусторонних мероприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, в видеоконференции приняли участие более 30 белорусских предприятий производителей и переработчиков продовольственной продукции.
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