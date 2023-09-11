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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
14:40 12.09.2023
Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов в рамках визита в Астану (Казахстан) провел 11 сентября 2023 года ряд встреч и переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, состоялись встречи с вице-министром финансов Казахстана Ержаном Биржановым, а также министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым.
В рамках повестки обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, расширения взаимных поставок посредством открытия торговых домов, а также совместной работы над Соглашением об алкогольном рынке в рамках ЕАЭС.
Кроме того, казахстанская сторона поделилась опытом в области регулирования рынка и контроля за поставками фальсифицированной и контрафактной алкогольной продукции, а также взаимодействия с другими-членами ЕАЭС по работе на данном рынке.
В этот же день состоялась рабочая встреча Алексея Богданова с председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Маратом Омаровым.
На переговорах стороны обсудили подходы по регулированию цен на лекарственные средства, в частности эффективность механизма референтного ценообразования, результаты проведения казахстанской стороной анализа рынка продуктового ритейла, особенности и подходы при осуществлении биржевого контроля.
Кроме того, состоялся обмен практическим опытом в части принимаемых мер по стабилизации ценовой ситуации, в области тарифной политики, а также по раскрытию антиконкурентных соглашений (картелей) и иных нарушений антимонопольного законодательства.
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