Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов в рамках визита в Астану (Казахстан) провел 11 сентября 2023 года ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, состоялись встречи с вице-министром финансов Казахстана Ержаном Биржановым, а также министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым.

В рамках повестки обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, расширения взаимных поставок посредством открытия торговых домов, а также совместной работы над Соглашением об алкогольном рынке в рамках ЕАЭС.

Кроме того, казахстанская сторона поделилась опытом в области регулирования рынка и контроля за поставками фальсифицированной и контрафактной алкогольной продукции, а также взаимодействия с другими-членами ЕАЭС по работе на данном рынке.

В этот же день состоялась рабочая встреча Алексея Богданова с председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Маратом Омаровым.

На переговорах стороны обсудили подходы по регулированию цен на лекарственные средства, в частности эффективность механизма референтного ценообразования, результаты проведения казахстанской стороной анализа рынка продуктового ритейла, особенности и подходы при осуществлении биржевого контроля.

Кроме того, состоялся обмен практическим опытом в части принимаемых мер по стабилизации ценовой ситуации, в области тарифной политики, а также по раскрытию антиконкурентных соглашений (картелей) и иных нарушений антимонопольного законодательства.