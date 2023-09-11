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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСК И ОМСК СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ
12:33 12.09.2023
В Минск 11 сентября 2023 года прибыла официальная делегация города Омска. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
По итогам встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с руководителем делегации – мэром Омска Сергеем Шелестом подписано соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между городами.
Установление побратимских связей – это не только значительные перспективы взаимодействия, но и развитие уже существующих отношений, которые развиваются с 2011 года, когда был подписан протокол об установлении сотрудничества между городами.
Омск стал 33-м побратимом белорусской столицы.
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