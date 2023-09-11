МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНСК И ОМСК СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

12:33 12.09.2023 В Минск 11 сентября 2023 года прибыла официальная делегация города Омска. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома. По итогам встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с руководителем делегации – мэром Омска Сергеем Шелестом подписано соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между городами. Установление побратимских связей – это не только значительные перспективы взаимодействия, но и развитие уже существующих отношений, которые развиваются с 2011 года, когда был подписан протокол об установлении сотрудничества между городами. Омск стал 33-м побратимом белорусской столицы.