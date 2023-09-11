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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АТТАШЕ ПО ВОПРОСАМ ОБОРОНЫ ИЗ 14 ГОСУДАРСТВ АФРИКИ ПРИБЫЛИ В МИНСК
11:05 12.09.2023
В Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 государств Африки.
Как сообщает Telegram-канал Минобороны, цель визита - ознакомиться с возможностями Беларуси по развитию сотрудничества в военной сфере.
«Гостей ждет насыщенная программа пребывания: они ознакомятся с военными учебными заведениями Республики Беларусь, предприятиями военно-промышленного комплекса и промышленного сектора экономики, культурным наследием нашей страны», - говорится в сообщении.
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