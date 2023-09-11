Беларусь и Венесуэла планируют до конца 2023 года провести ряд совместных мероприятий высокого уровня. Вопросы их организации и проведения обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Европы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Франклин Рамирес Араке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся 11 сентября 2023 г. встречи стороны предметно рассмотрели текущее состояние белорусско-венесуэльского торгово-экономического сотрудничества, перспективы дальнейшего развития договорно-правовой базы отношений.