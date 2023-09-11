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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ЗАКРЫВАЮТ ПОСОЛЬСТВО В СЛОВАКИИ
09:06 12.09.2023
Власти Беларуси закрывают посольство в Словакии. Об этом говорится в постановлении Совмина № 593 от 8 сентября 2023 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, закрыть посольство планируется до 1 декабря 2023 г.
Постановление вступает в силу 12 сентября 2023 года.
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