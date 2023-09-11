Власти Беларуси закрывают посольство в Словакии. Об этом говорится в постановлении Совмина № 593 от 8 сентября 2023 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, закрыть посольство планируется до 1 декабря 2023 г.

Постановление вступает в силу 12 сентября 2023 года.