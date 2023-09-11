|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ПЛАНИРУЮТ ДО КОНЦА 2023 ГОДА ПРОВЕСТИ РЯД СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
17:30 11.09.2023
Беларусь и Венесуэла планируют до конца 2023 года провести ряд совместных мероприятий высокого уровня. Вопросы их организации и проведения обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Европы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Франклин Рамирес Араке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся 11 сентября 2023 г. встречи стороны предметно рассмотрели текущее состояние белорусско-венесуэльского торгово-экономического сотрудничества, перспективы дальнейшего развития договорно-правовой базы отношений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2023
Курсы в банках
на 11.09.2023
Конвертация в банках
на 11.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте