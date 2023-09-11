Достичь $1,5 млрд товарооборота Беларуси и Турции мешают внешние факторы. Об этом журналистам заявил посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан по итогам состоявшейся 11 сентября 2023 года встречи с Лукашенко.

"Что касается товарооборота, то, несомненно, нам удастся достичь $1,5 млрд. Тем не менее мы должны понимать, что существуют внешние факторы, которые, к сожалению, не помогают нам работать в этом направлении достаточно быстро. Но мы готовы работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемые решения", - сказал он.

По его словам, Турция очень тесно связана с западным миром и западными институтами. Это приходится учитывать при развитии отношений с другими странами.