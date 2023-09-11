|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СВЫШЕ 706 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
11:34 11.09.2023
Свыше 706 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 706 639 иностранцев: 445 382 гражданина Литвы, 49 435 неграждан и 161 537 граждан Латвии, а также 50 285 граждан Польши», - говорится в сообщении.
С 1 января безвизом воспользовались 321 653 жителя соседних стран ЕС: 197 119 граждан Литвы, 73 403 гражданина и 22 556 неграждан Латвии, а также 28 575 граждан Польши.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2023
Курсы в банках
на 11.09.2023
Конвертация в банках
на 11.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте