МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СВЫШЕ 706 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ

11:34 11.09.2023 Свыше 706 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 706 639 иностранцев: 445 382 гражданина Литвы, 49 435 неграждан и 161 537 граждан Латвии, а также 50 285 граждан Польши», - говорится в сообщении. С 1 января безвизом воспользовались 321 653 жителя соседних стран ЕС: 197 119 граждан Литвы, 73 403 гражданина и 22 556 неграждан Латвии, а также 28 575 граждан Польши.