Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в $100 млн. Об этом заявил Лукашенко по итогам переговоров с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

"Рассчитываем, что совместными усилиями мы добьемся неуклонного роста товарооборота между нашими странами. Мы будем стремиться в 2030 году превзойти $100 млн (объема товарооборота - прим)", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, Беларусь готова помочь Экваториальной Гвинее в индустриализации страны, модернизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности, поставках широкого спектра техники, другой промышленной и продовольственной продукции.

"Мы также имеем хорошие компетенции в возведении современных мясомолочных и других перерабатывающих комплексов, разведке и добыче полезных ископаемых, реализации совместных инфраструктурных проектов. Много возможностей для сотрудничества нам предоставляет гуманитарная сфера - наука, культура, образование, туризм. Медицинскую помощь самого высокого уровня вашим гражданам могут оказать белорусские организации здравоохранения. Мы можем помочь вам и кадрами врачей, чтобы обучить ваших граждан в области здравоохранения, образования, других гуманитарных направлений. Наши достижения в области здравоохранения вам известны", - перечислил Лукашенко перспективные направления сотрудничества.

Он отметил, что совместная работа деловых кругов и национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и формирования новых устойчивых бизнес-связей.

"Важным шагом для развития всестороннего сотрудничества по итогам вашего визита будет создание совместной комиссии. Предлагаю поручить министрам иностранных дел как сопредседателям совместной комиссии провести ее первое заседание в самые короткие сроки и определить конкретные планы и проекты, в том числе опираясь на наши договоренности, - сказал Лукашенко. - Мы открыты для диалога по всем интересующим вас вопросам, готовы к предметному обсуждению любых направлений взаимодействия и наполнению их реальным практическим содержанием".