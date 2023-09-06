Узбекистан заинтересован в расширении взаимодействия с Беларусью в легкой промышленности. Это было отмечено 6 сентября 2023 года во время посещения узбекской делегацией ОАО «Камволь» в рамках первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», для гостей была организована ознакомительная экскурсия по производственным цехам.

Продолжился день в Минском городском дворце культуры, где прошла секция «Перспективные направления сотрудничества в сфере легкой промышленности». Стороны обсудили вопросы развития кооперационных связей и реализации совместных проектов, обеспечения отрасли сырьем, материалами и квалифицированными кадрами.

В рамках секции был подписан ряд коммерческих контрактов и протокола о намерениях создания совместного предприятия по выделке овчинно-мехового, каракулево-смушкового, пушно-мехового сырья.

Еще одной точкой маршрута почетных гостей стал торговый центр «Столица». Участникам форума продемонстрировали коллекции одежды белорусских дизайнеров, а также представили продукцию отечественных производителей.