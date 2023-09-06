Беларуси и Узбекистану необходимо создавать новые производства и наращивать товарооборот. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, выступая 6 сентября 2023 года на пленарном заседании первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума.

«Узбекистан обладает значительными запасами различных полезных ископаемых, выращивает хлопок, овощи, фрукты. Для производства продукции нужна техника, современные технологии, квалифицированные специалисты. Все это может предложить Беларусь. Перспективным направлением является выпуск белорусских тракторов с локализацией комплектующих для них. Высокий потенциал дальнейшего наращивания поставок мясомолочных товаров, потребительской техники, продукции деревообработки, фармацевтики и так далее. Оптимальным направлением могла бы стать кооперация в сфере легкой промышленности», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его мнению, большой нереализованный потенциал у наших стран в сфере услуг. Необходимо развивать банковские, страховые, строительные, транспортные услуги, авиаперевозки, геологоразведку, IT-сферу.

Актуальным аспектом также является сотрудничество в инвестиционной сфере.

«Спектр направлений экономического взаимодействия Беларуси и Узбекистана достаточно широк. Уверен, что бизнес-форум станет площадкой для обмена опытом и установления полезных контактов, а также позволит создать дополнительные условия для привлечения инвестиционных ресурсов к перспективным проектам», – резюмировал Александр Червяков.