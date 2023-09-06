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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТ ГВИНЕИ ПРИБЫЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В БЕЛАРУСЬ
18:00 06.09.2023
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл с официальным визитом в Беларусь.
Центральной частью визита станут переговоры с Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Официальная их встреча в узком и расширенном составах пройдут во Дворце Независимости. По итогам переговоров планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений - от экономики до гуманитарной сферы.
Ожидается, что во время официального визита Теодоро Обианг Нгема Мбасого также ознакомится с возможностями промышленного и аграрного секторов Беларуси.
«Данный визит является продолжением курса Беларуси на активизацию сотрудничества со странами Африканского континента и подтверждает взаимный интерес, востребованность отечественной продукции, опыта и технологий», - говорится в сообщении.
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