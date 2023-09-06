МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МТЗ ПОСТАВИТ В УЗБЕКИСТАН ОКОЛО 500 ТРАКТОРОВ

14:32 06.09.2023 Около 500 единиц тракторов BELARUS поставит Минский тракторный завод в адрес ООО TEXAGRO-KLASTER (Узбекистан). Соответствующий контракт подписан сегодня в рамках белорусского-узбекского женского бизнес-форума. Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», сумма сделки превышает $8 млн. «Узбекистан является давним надежным партнером Минского тракторного завода. Для нас особо важно, что подписание контракта на поставку тракторов BELARUS состоялось в рамках такого масштабного мероприятия, как белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Убежден, что форум придаст новый импульс развитию взаимовыгодных отношений между Беларусь и Узбекистаном», - прокомментировал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.