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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ПОСТАВИТ В УЗБЕКИСТАН ОКОЛО 500 ТРАКТОРОВ
14:32 06.09.2023
Около 500 единиц тракторов BELARUS поставит Минский тракторный завод в адрес ООО TEXAGRO-KLASTER (Узбекистан). Соответствующий контракт подписан сегодня в рамках белорусского-узбекского женского бизнес-форума.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», сумма сделки превышает $8 млн.
«Узбекистан является давним надежным партнером Минского тракторного завода. Для нас особо важно, что подписание контракта на поставку тракторов BELARUS состоялось в рамках такого масштабного мероприятия, как белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Убежден, что форум придаст новый импульс развитию взаимовыгодных отношений между Беларусь и Узбекистаном», - прокомментировал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
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