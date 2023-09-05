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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «БРЕСТ» ПРЕДСТАВИЛИ КИТАЙСКИМ БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМ


12:13 06.09.2023

В администрации СЭЗ «Брест» 5 сентября 2023 года прошла встреча с главным исполнительным директором компании QXTX Business Management Co.Ltd Ма Лей (Цзина́нь КНР).

Как сообщает сайт СЭЗ, цель встречи - налаживание сотрудничества с компанией QXTX, объединение усилий в поиске партнеров, готовых развивать свой бизнес в Беларуси на выгодных условиях.

Первый заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Шукайло провел презентацию свободной экономической зоны, рассказал об основных направлениях сотрудничества с китайским бизнесом.

Он проинформировал участников о транспортно-логистических преимуществах СЭЗ «Брест», наличии земельных участков, обеспеченных необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой, об условиях экономической деятельности, преференциальном режиме, успешных примерах реализации инвестиционных проектов с участием китайского капитала.

В свою очередь Ма Лей рассказал о деятельности компании и успешном сотрудничестве с белорусскими партнерами. В настоящее время изучаются возможности по привлечению китайского бизнеса в Беларусь, расширению кооперационных связей с белорусскими предприятиями на основе имеющегося положительного опыта.

Участники встречи также побывали в Брестском районе, где осмотрели свободные земельные участки на инвестиционной площадке «Аэропорт». Стороны договорились развивать сотрудничество и поддерживать двусторонние контакты по представляющим взаимный интерес вопросам.
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