Товарооборот Беларуси и Зимбабве с 2018 года вырос в восемь раз, важно сохранить динамику. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик во время инаугурации президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.

"С 2018 года он (товарооборот – ред.) вырос в восемь раз. При этом мы не ограниваемся чистой торговлей, а совместно работаем над имплементацией долгосрочных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, добычи полезных ископаемых, здравоохранении, промышленной кооперации. Безусловно, это стало возможным благодаря контактам на самом высоком уровне. <...> Нам важно не растерять высокую динамику отношений и уже сегодня думать о будущих совместных проектах", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.

На встрече вице-премьер отметил, что Беларусь с удовольствием наблюдает за тем, как Зимбабве активно развивается в социально-экономическом плане.

"Ваше правительство грамотно расставляет приоритеты и уделяет большое внимание комплексному развитию всех отраслей, включая сельское хозяйство, энергетику, промышленность и инфраструктуру", - отметил

Он добавил, что за последние годы страны значительно расширили торгово-экономическое взаимодействие, укрепили политические связи, наладили гуманитарное сотрудничество, расширили договорно-правовую базу отношений.

В завершение встречи Петр Пархомчик отметил, что белорусская сторона открыта для диалога по всем интересующим зимбабвийскую сторону вопросам и готова к предметному обсуждению всех направлений взаимодействия.