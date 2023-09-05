|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И ЗИМБАБВЕ С 2018 ГОДА ВЫРОС В ВОСЕМЬ РАЗ
10:23 06.09.2023
Товарооборот Беларуси и Зимбабве с 2018 года вырос в восемь раз, важно сохранить динамику. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик во время инаугурации президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.
"С 2018 года он (товарооборот – ред.) вырос в восемь раз. При этом мы не ограниваемся чистой торговлей, а совместно работаем над имплементацией долгосрочных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, добычи полезных ископаемых, здравоохранении, промышленной кооперации. Безусловно, это стало возможным благодаря контактам на самом высоком уровне. <...> Нам важно не растерять высокую динамику отношений и уже сегодня думать о будущих совместных проектах", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.
На встрече вице-премьер отметил, что Беларусь с удовольствием наблюдает за тем, как Зимбабве активно развивается в социально-экономическом плане.
"Ваше правительство грамотно расставляет приоритеты и уделяет большое внимание комплексному развитию всех отраслей, включая сельское хозяйство, энергетику, промышленность и инфраструктуру", - отметил
Он добавил, что за последние годы страны значительно расширили торгово-экономическое взаимодействие, укрепили политические связи, наладили гуманитарное сотрудничество, расширили договорно-правовую базу отношений.
В завершение встречи Петр Пархомчик отметил, что белорусская сторона открыта для диалога по всем интересующим зимбабвийскую сторону вопросам и готова к предметному обсуждению всех направлений взаимодействия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2023
Курсы в банках
на 06.09.2023
Конвертация в банках
на 06.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте