Беларусь и Узбекистан за пять лет нарастили товарооборот практически в три раза. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 5 сентября 2023 года во время встречи с главой верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой.

«Для нас Узбекистан - ключевой партнер в Центральной Азии. Мы очень рады тому, что установились очень теплые отношения на всех уровнях - на уровне глав государств, правительств, на межпарламентском уровне. Сейчас очень хороший момент, чтобы бросить взгляд в прошлое и наметить планы на будущее в свете того, что мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений в этом году. Наши двусторонние отношения переживают период своеобразного расцвета. Об этом свидетельствуют и очень плодотворный политический диалог, и взаимная поддержка на международной арене, что очень важно в текущих условиях, а также взаимная торговля и в целом торгово-экономическое сотрудничество. За пять лет мы нарастили товарооборот практически в три раза. Это очень серьезный показатель. И текущий год не исключение - мы практически на 50% прибавили», - сказал Роман Головченко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что Беларусь полностью компенсировала потери от санкций за счет наращивания сотрудничества с дружественными странами.

«И Узбекистан в этом ряду занимает достойное место. Мы благодарим за взвешенный и конструктивный партнерский подход», - добавил премьер-министр.

Роман Головченко также отметил значимость для развития двусторонних отношений Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который сейчас проходит в Минске.