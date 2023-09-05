МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГПРОМА БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА $2,5 МЛН

18:05 05.09.2023 Предприятия концерна «Беллегпром» и Узбекистана подписали контракты более чем на $2,5 млн в рамках белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Как сообщает Telegram-канал концерна, подписано соглашение о намерении создания совместного предприятия по выделке овчинно-мехового, каракулево-смушкового, пушно-мехового сырья между «Марко» и Furskins Company . Кроме того, подписан контракт на поставку джинсовой одежды между ЗАО «Калинка» и ООО Chirchik Mega Bizness. Достигнуты соглашения о сотрудничестве ассоциации «Узбектекстильпром» с дизайн-центром ОАО «Камволь», а также подписан меморандум о намерениях на закупку камвольных тканей для школьного ассортимента ООО Charog’on Textil.