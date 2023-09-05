Опыт Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) по организации продаж цемента на внутреннем и внешнем рынках вызвал интерес у одного из крупнейших производителей стройматериалов в Российской Федерации — холдинга «Сибирский цемент», представители которого посетили центральный офис БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках встречи, состоявшейся по инициативе российской стороны, обсужден весь комплекс вопросов, касающихся биржевой торговли цементом в Республике Беларусь, включая нормативно-правовую базу, порядок проведения торгов, критерии допуска участников, механизм ценообразования, инструменты хеджирования рисков и особенности регистрации внебиржевых сделок.

Крупный российский производитель стройматериалов заинтересовался белорусским опытом биржевой торговли цементом

Отдельное внимание было уделено роли биржи в формировании ценовых индикаторов для внебиржевого рынка, а также возможностям совершения долгосрочных биржевых сделок с корректируемой ценой. По словам начальника управления торгов перспективными товарами БУТБ Максима Хомича, биржевой механизм позволяет эффективно осуществлять как разовые закупки небольшого объема, так и годовые контракты с помесячной выборкой. При этом условия оплаты и поставки также могут варьироваться с учетом интересов продавцов и покупателей.

«При организации биржевых торгов цементом перед нами стояла задача предложить участникам рынка максимально гибкий инструмент, которым было бы удобно пользоваться и производителям, и потребителям. Поэтому какие-либо ограничения по объему партии, по сути, отсутствуют, а товар может реализовываться на разных базисах поставки с уже просчитанной стоимостью логистики. Что касается условий оплаты, то в основном продукция отгружается по предоплате, хотя в отдельных случаях продавцы идут на уступки и предоставляют отсрочку платежа. В любом случае биржа следит за соблюдением обязательств обоими контрагентами и сопровождает сделку до ее полного исполнения. Все это способствует повышению привлекательности биржевых торгов для белорусских и иностранных субъектов хозяйствования, что положительным образом сказывается на динамике биржевого оборота по продукции строительной отрасли», - рассказал Максим Хомич.

По данным БУТБ, за 8 месяцев 2023 г. объем биржевой реализации цемента на внутреннем рынке Беларуси составил 507 тыс. т. Это в 1,8 раза больше, чем в январе-августе 2022 г.