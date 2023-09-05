В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете 1 сентября 2023 года открылась высокотехнологичная аудитория, оформленная в фирменном стиле «АМКОДОР».

Проект реализован генеральным дистрибьютором холдинга в Северо-западном федеральном округе Российской Федерации — ООО «ЭКСАМ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», это оборудованное по последнему слову техники пространство будет служить не только местом обучения, но и источником вдохновения для студентов, погружая их в мир новейших идей и технологий на примере холдинга «АМКОДОР». Стоит отметить и её техническое оснащение. Здесь студенты будут иметь доступ к современной компьютерной технике и мультимедийному оборудованию, что обеспечит учебный процесс высоким уровнем интерактивности и позволит студентам более глубоко понять и изучить технические аспекты работы холдинга «АМКОДОР».

В рамках посещения учебного класса, российские коллеги выразили свою поддержку активной работе по изучению техники «АМКОДОР» среди учащихся. Они также отметили необходимость расширения спектра профессиональных знаний и навыков за счет более детального изучения линейки последних разработок «АМКОДОР».

Особое внимание уделено комфорту студентов. Напротив новой аудитории появилась уютная зона отдыха, где студенты могут отдохнуть и пообщаться с друзьями. Все детали выполнены в фирменном стиле «АМКОДОР».