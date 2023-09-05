ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В УНИВЕРСИТЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТКРЫЛАСЬ БРЕНДИРОВАННАЯ АУДИТОРИЯ «АМКОДОР»


15:38 05.09.2023

В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете 1 сентября 2023 года открылась высокотехнологичная аудитория, оформленная в фирменном стиле «АМКОДОР».

Проект реализован генеральным дистрибьютором холдинга в Северо-западном федеральном округе Российской Федерации — ООО «ЭКСАМ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», это оборудованное по последнему слову техники пространство будет служить не только местом обучения, но и источником вдохновения для студентов, погружая их в мир новейших идей и технологий на примере холдинга «АМКОДОР». Стоит отметить и её техническое оснащение. Здесь студенты будут иметь доступ к современной компьютерной технике и мультимедийному оборудованию, что обеспечит учебный процесс высоким уровнем интерактивности и позволит студентам более глубоко понять и изучить технические аспекты работы холдинга «АМКОДОР».

В рамках посещения учебного класса, российские коллеги выразили свою поддержку активной работе по изучению техники «АМКОДОР» среди учащихся. Они также отметили необходимость расширения спектра профессиональных знаний и навыков за счет более детального изучения линейки последних разработок «АМКОДОР».

Особое внимание уделено комфорту студентов. Напротив новой аудитории появилась уютная зона отдыха, где студенты могут отдохнуть и пообщаться с друзьями. Все детали выполнены в фирменном стиле «АМКОДОР».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2023
валюта курс
EUR 3.4992
USD 3.2555
RUB 3.3426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5097 +0.0117
USD 3.2555 +0.0225
RUB 3.3426 -0.0123
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4730 3.4980
USD 3.2310 3.2480
RUB 3.3320 3.3490
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0745 1.0790
EUR/RUB 103.6000 105.5000
USD/RUB 96.4000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте