Портфель заказов на общую сумму $20,8 млн сформирован по итогам визита делегации Гомельской области в китайскую провинцию Сычуань. Об этом сообщил на аппаратном совещании руководитель делегации губернатор Иван Крупко.

Он уточнил, что за три рабочих дня в Чэнду подписано 11 документов, в том числе 8 – коммерческого характера.

«Это факт. А в перспективе есть задел: на бизнес-форуме Гомельской области и провинции Сычуань проведены переговоры с более чем 30 представителями компаний с китайской стороны», - обозначил глава региона.

В ходе переговоров стороны единодушно определились в желании дальнейшего развития и укрепления межрегионального сотрудничества по всем направлениям деятельности.

На встрече подписаны три соглашения о сотрудничестве в сфере экономики и образования.