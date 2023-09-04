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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ НА $20,8 МЛН СФОРМИРОВАН ПО ИТОГАМ ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В КИТАЙ
14:25 05.09.2023
Портфель заказов на общую сумму $20,8 млн сформирован по итогам визита делегации Гомельской области в китайскую провинцию Сычуань. Об этом сообщил на аппаратном совещании руководитель делегации губернатор Иван Крупко.
Он уточнил, что за три рабочих дня в Чэнду подписано 11 документов, в том числе 8 – коммерческого характера.
«Это факт. А в перспективе есть задел: на бизнес-форуме Гомельской области и провинции Сычуань проведены переговоры с более чем 30 представителями компаний с китайской стороны», - обозначил глава региона.
В ходе переговоров стороны единодушно определились в желании дальнейшего развития и укрепления межрегионального сотрудничества по всем направлениям деятельности.
На встрече подписаны три соглашения о сотрудничестве в сфере экономики и образования.
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