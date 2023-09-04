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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПОСТАВИЛ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ АВТОБУСЫ И НОВУЮ ТЕХНИКУ
11:46 05.09.2023
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» поставило в Приморский край автобусы и новую технику. Об этом сообщает Telegram-канал Минпрома Беларуси.
Согласно информации, во Владивостоке состоялась передача 30 автобусов МАЗ 257040 Министерству спорта и туризма Приморского края. Ключи от автобусов переданы представителям спортивных школ 26 муниципалитетов края.
Кроме того, в Приморье в адрес АО «Спец СУ» были переданы 5 автобетономесителей на базе шасси МАЗ-63122j-579-042 с барабаном объемом 9 кубических метров. Эта техника изготовлена в кооперации белорусских и российских предприятий и будет использована на восстановительных работах по устранению последствий стихии, развернувшейся в Приморском крае.
Накануне 50 новых автобусов МАЗ 203 также были переданы водителям Самарской области.
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