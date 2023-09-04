Национальный центр маркетинга организует визит делегации деловых кругов Беларуси в Турцию во время проведения IV Международной выставки косметики BEAUTYISTANBUL (Стамбул), организуемой 27-29 сентября IPEKYOLU International Exhibitions Ltd.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, BEAUTYISTANBUL 2023 - IV Международная выставка косметики, бытовой химии, упаковки и ингредиентов, на которой ожидается участие 800 экспонентов из 60 стран. Она входит в топ-5 крупнейших выставок косметики во всем мире и является самым крупным международным косметическим событием с профессиональными посетителями из более чем 157 стран. Подтвержденные павильоны стран включают Италию (более 130 экспонентов), Бразилию, Францию, Польшу, ЮАР, Украину, Пакистан, Египет, Россию, Южную Корею, Китай.

Планируемый визит предусматривает посещение выставки, участие в тематических мероприятиях, а также дополнительные встречи с деловыми кругами Турции. Участие в визите в Стамбул позволит наладить связи с ведущими турецкими и международными профильными компаниями, провести анализ конкурентной среды, установить новые контакты и провести предметные переговоры.

Национальный центр маркетинга окажет необходимое содействие в привлечении потенциальных партнеров для проведения встреч и переговоров, а также их координации, поддержку в решении организационных вопросов.

Белорусским компаниям, заинтересованным в участии в бизнес-миссии, необходимо обратиться в Центр маркетинга не позднее 11 сентября по номеру телефона (+375-17) 306-34-78 или электронной почте: .