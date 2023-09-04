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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В ХАБАРОВСКЕ
09:03 05.09.2023
ОАО "Минский автомобильный завод" – управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" представит свою технику на выставке в Хабаровске.
"С 5 по 10 сентября в Дни Республики Беларусь в Хабаровском крае состоится ярмарка-продажа товаров белорусских производителей и выставка крупногабаритной техники", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Согласно информации, хабаровчанам и гостям города представят самосвал МАЗ-650105-8230-005, бортовой КМУ МАЗ-6312С5-8575-012, КМД ЭД 244А1-02 "Смолмаш" на базе самосвала МАЗ-650128.
Дни Республики Беларусь проводятся в рамках заключенного между правительствами Хабаровского края и Беларуси соглашения о сотрудничестве.
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