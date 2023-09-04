Белорусские строители примут участие в создании в Воронежской области экодеревень: индивидуальных жилых домов из дерева. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства архитектуры и строительства Беларуси.

В ближайших планах - строительство белорусами футбольного стадиона "Факел" и реконструкция главного стадиона Воронежа "Труд".

Сообщается, что 1 сентября открылась самая большая в России общеобразовательная школа, которая возводилась с активным участием белорусских строителей. Ровно два года назад белорусская сторона сдала в эксплуатацию школу в Семилукском районе Воронежской области. Сегодня же состоялись церемонии начала строительства мегадетсада и завода по переработке шин, которые также будут строить белорусские специалисты.

"Это продолжение нашей совместной работы, я думаю, что в будущем мы еще подберем объекты", - заверил глава Воронежской области Александр Гусев.