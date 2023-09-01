МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПО БЕЗВИЗУ БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ

11:56 04.09.2023 Более 700 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет. «С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 700 219 иностранцев: 442 121 гражданин Литвы, 48 823 негражданина и 159 791 гражданин Латвии, а также 49 484 гражданина Польши», - говорится в сообщении. С 1 января безвизом воспользовались 315 233 жителей соседних стран ЕС: 193 858 граждан Литвы, 71 657 граждан и 21 944 негражданина Латвии, а также 27 774 гражданина Польши.