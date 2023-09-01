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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ЭТОМ ГОДУ БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ В АРМЕНИЮ БОЛЕЕ 800 ЛИФТОВ


10:31 04.09.2023

В 2023 году Беларусь должна поставить в Армению более 800 лифтов. Об этом рассказал посол Беларуси в Армении Александр Конюк в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Это официальный шаг, мы выиграли тендер и уже поэтапно их поставляем. И мы уже пошли дальше. Вначале разговор велся о том, чтобы сделать сервисное обслуживание здесь, но теперь уже создано совместное предприятие по выпуску белорусских лифтов, я лично был на этом заводе. Также в планах создание сборочного производства тракторного завода. Этот проект будет реализован, так как это необходимо, во-первых, это очень нужно Армении, но и не менее нужно нам, так как мы поставляем туда технику», - отметил Александр Конюк.

Александр Конюк рассказал о потенциале инвестиционного сотрудничества Беларуси и Армении, а также ответил на вопрос о том, появляются ли новые белорусские компании на территории Армении, и готов ли армянский бизнес, капитал зайти в Беларусь.

«К сожалению, этот процесс не очень активный. Наши братья-армяне очень нуждаются в услугах строительства. В этом у них очень малый потенциал, и мы готовы представить наши строительные компании, которые готовы прийти на армянский рынок. Белорусская компетенция в строительстве очень высокого уровня. Самый главный проект, который мы сейчас отрабатываем, в сентябре он уже будет практически реализован – «Могилевлифтмаш», - сказал посол.

Кроме того, в планах вместе выпускать и тракторы, тем более белорусскую технику здесь знают.

«Мы же готовы больше привозить из Армении тех же сухофруктов. Сейчас обсуждается открытие в Минске торгового дома солнечного Еревана. Детально об этом будут говорить в белорусской столице в начале октября на заседании совместного Совета по сотрудничеству», - рассказал дипломат.
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