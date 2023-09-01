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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БИЗНЕСМЕНЫ КАЗАХСТАНА ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОСТАВКАХ БЕЛОРУССКОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ, КОНДИТЕРСКОЙ И КОНСЕРВНОЙ ПРОДУКЦИИ


09:16 04.09.2023

Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» провел переговоры с учредителем сети продуктовых магазинов Gramad Айжан Наимбековой.

Как сообщает Telegram-канал концерна, главным вопросом, с которым казахские бизнесмены приехали в Минск, стали поставки продукции масложировой, кондитерской и консервной отраслей концерна «Белгоспищепром» в магазины торговой сети Gramad.

«Айжан Наимбекова и ее коллеги заинтересовались продукцией белорусских предприятий и планируют провести ряд переговоров о поставках белорусской продукции в Казахстан», - говорится в сообщении.
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