МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БИЗНЕСМЕНЫ КАЗАХСТАНА ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОСТАВКАХ БЕЛОРУССКОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ, КОНДИТЕРСКОЙ И КОНСЕРВНОЙ ПРОДУКЦИИ

09:16 04.09.2023 Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» провел переговоры с учредителем сети продуктовых магазинов Gramad Айжан Наимбековой. Как сообщает Telegram-канал концерна, главным вопросом, с которым казахские бизнесмены приехали в Минск, стали поставки продукции масложировой, кондитерской и консервной отраслей концерна «Белгоспищепром» в магазины торговой сети Gramad. «Айжан Наимбекова и ее коллеги заинтересовались продукцией белорусских предприятий и планируют провести ряд переговоров о поставках белорусской продукции в Казахстан», - говорится в сообщении.