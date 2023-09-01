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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУЖДАЮТ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ В СТРОЙСФЕРЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПК
16:07 01.09.2023
Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой встретился с главой Воронежской области Александром Гусевым. Об этом сообщает Telegram-канал посольства Беларуси в РФ.
На встрече стороны обсудили основные направления многопланового сотрудничества Беларуси с Воронежской областью. Основное внимание уделили совместной работе в строительной сфере, промышленности и АПК.
Дмитрий Крутой предложил региону использовать белорусские технологии и компетенции в сфере водоочистки, заверил в готовности наших предприятий участвовать в модернизации лифтового хозяйства и общественного транспорта. Договорились рассмотреть возможность подключения белорусов к реализующейся в регионе программе "Новая индустриализация", активизировать работу на импортозамещающем треке и в промышленной кооперации.
В переговорах также приняли участие первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец, заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк и их воронежские коллеги.
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