Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой встретился с главой Воронежской области Александром Гусевым. Об этом сообщает Telegram-канал посольства Беларуси в РФ.

На встрече стороны обсудили основные направления многопланового сотрудничества Беларуси с Воронежской областью. Основное внимание уделили совместной работе в строительной сфере, промышленности и АПК.

Дмитрий Крутой предложил региону использовать белорусские технологии и компетенции в сфере водоочистки, заверил в готовности наших предприятий участвовать в модернизации лифтового хозяйства и общественного транспорта. Договорились рассмотреть возможность подключения белорусов к реализующейся в регионе программе "Новая индустриализация", активизировать работу на импортозамещающем треке и в промышленной кооперации.

В переговорах также приняли участие первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец, заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк и их воронежские коллеги.