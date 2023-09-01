Гомельская область и китайская провинция Сычуань подписали документы о сотрудничестве в экономике и образовании. Об этом сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально".

Согласно информации, подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом экономики Гомельского облисполкома и Китайским комитетом содействия развитию международной торговли провинции Сычуань. От белорусской стороны подпись подставил Андрей Конюшко, от китайской - президент Совета по содействию торговли провинции Хуан Ли.

"Это значит, что торговые отношения между регионами теперь будут еще крепче, а логистика удобнее", - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко и заместитель секретаря Комитета по образованию провинции Сычуань Чжан Ланьтао подписали меморандум о сотрудничестве между главным управлением образования Гомельского облисполкома и департаментом образования провинции. Стороны обсуждают конкретный план взаимодействия.

Также подписан и договор о сотрудничестве между Гомельским государственным университетом имени Ф. Скорины и Университетом Чэнду. Документ завизировали Андрей Конюшко и ректор китайского вуза Ван Циньюань.

Делегация Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко посещает китайскую провинцию Сычуань. Мероприятия проходят в городе Чэнду.