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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И СЫЧУАНЬ ПОДПИСАЛИ ДОКУМЕНТЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЭКОНОМИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
12:14 01.09.2023
Гомельская область и китайская провинция Сычуань подписали документы о сотрудничестве в экономике и образовании. Об этом сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально".
Согласно информации, подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом экономики Гомельского облисполкома и Китайским комитетом содействия развитию международной торговли провинции Сычуань. От белорусской стороны подпись подставил Андрей Конюшко, от китайской - президент Совета по содействию торговли провинции Хуан Ли.
"Это значит, что торговые отношения между регионами теперь будут еще крепче, а логистика удобнее", - говорится в сообщении.
Кроме того, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко и заместитель секретаря Комитета по образованию провинции Сычуань Чжан Ланьтао подписали меморандум о сотрудничестве между главным управлением образования Гомельского облисполкома и департаментом образования провинции. Стороны обсуждают конкретный план взаимодействия.
Также подписан и договор о сотрудничестве между Гомельским государственным университетом имени Ф. Скорины и Университетом Чэнду. Документ завизировали Андрей Конюшко и ректор китайского вуза Ван Циньюань.
Делегация Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко посещает китайскую провинцию Сычуань. Мероприятия проходят в городе Чэнду.
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