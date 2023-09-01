ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И СЫЧУАНЬ ПОДПИСАЛИ ДОКУМЕНТЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЭКОНОМИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ


12:14 01.09.2023

Гомельская область и китайская провинция Сычуань подписали документы о сотрудничестве в экономике и образовании. Об этом сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально".

Согласно информации, подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом экономики Гомельского облисполкома и Китайским комитетом содействия развитию международной торговли провинции Сычуань. От белорусской стороны подпись подставил Андрей Конюшко, от китайской - президент Совета по содействию торговли провинции Хуан Ли.

"Это значит, что торговые отношения между регионами теперь будут еще крепче, а логистика удобнее", - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко и заместитель секретаря Комитета по образованию провинции Сычуань Чжан Ланьтао подписали меморандум о сотрудничестве между главным управлением образования Гомельского облисполкома и департаментом образования провинции. Стороны обсуждают конкретный план взаимодействия.

Также подписан и договор о сотрудничестве между Гомельским государственным университетом имени Ф. Скорины и Университетом Чэнду. Документ завизировали Андрей Конюшко и ректор китайского вуза Ван Циньюань.

Делегация Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко посещает китайскую провинцию Сычуань. Мероприятия проходят в городе Чэнду.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2023
валюта курс
EUR 3.5010
USD 3.2270
RUB 3.3560
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2023
валюта курс +/-
USD 3.2270 -0.0021
RUB 3.3560 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4780 3.4870
USD 3.2200 3.2250
RUB 3.3440 3.3580
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0825
EUR/RUB 103.9500 104.5000
USD/RUB 96.2000 96.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте