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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЛЕГПРОМА ПОСТАВЯТ КИТАЙСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
10:15 01.09.2023
Делегация предприятий концерна «Беллегпром» посетила китайскую компанию «Трет». Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
Сотрудники «Трет» продемонстрировали представителям легкой промышленности Беларуси автоматизированные комплексы по перешиву постельного белья, столового белья, полотенец и не только.
В конце визита стороны провели переговоры и обсудили условия поставок технологического оборудования на белорусские предприятия легпрома.
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