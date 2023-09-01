МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЛЕГПРОМА ПОСТАВЯТ КИТАЙСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10:15 01.09.2023 Делегация предприятий концерна «Беллегпром» посетила китайскую компанию «Трет». Об этом сообщает Telegram-канал концерна. Сотрудники «Трет» продемонстрировали представителям легкой промышленности Беларуси автоматизированные комплексы по перешиву постельного белья, столового белья, полотенец и не только. В конце визита стороны провели переговоры и обсудили условия поставок технологического оборудования на белорусские предприятия легпрома.