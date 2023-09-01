На бизнес-форуме Гомельской области и провинции Сычуань 31 августа 2023 года в Чэнду десять предприятий региона презентовали свои товары руководителям заводов страны-партнера и провели переговоры.

Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", для поставки пищевой продукции в Китай в области аккредитовано 8 предприятий.

"Мы видим интерес со стороны КНР и открыты для всех, кто стремится к сотрудничеству, – отметил в выступлении зампред облисполкома Андрей Конюшко. – Регион готов к наращиванию поставок высококачественных товаров".

За последние 5 лет товарооборот с Китаем вырос почти в 3 раза и составляет $280 млн. Увеличивается экспорт и импорт между Гомельщиной и провинцией Сычуань.

"Деловые круги - пионеры в международной торговле, их связи имеют огромное значение для побратимских отношений, – выразила мнение Хуан Ли, председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли Сычуани. – Вместе мы преодолели трудности, связанные с ковидом. Теперь ждем практических результатов. Наш форум – отличное начало для укрепления отношений".