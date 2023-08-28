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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛОВОЙ ФОРУМ БЕЛАРУСИ И ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ В МИНСКЕ


11:45 29.08.2023

В минском «Президент-Отеле» состоялся деловой форум Беларуси и Тамбовской области Российской Федерации, организованный Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Союзом «Тамбовская областная торгово-промышленная палата» в рамках визита в республику главы Тамбовской области Максима Егорова.

Председатель БелТПП Михаил Мятликов отметил, что Беларусь и Тамбовская область активно расширяют взаимодействие, и в том числе этому способствуют мероприятия, проводимые торгово-промышленными палатами. «Результаты работы Беларуси и Тамбовской области по развитию сотрудничества говорят сами за себя. В прошлом году товарооборот составлял более $170 млн – рост около 65% к 2021 году. За первое полугодие этого года рост нашего экспорта составил еще 35% к аналогичному периоду 2020 года. Это говорит о том, что мероприятия, которые проходят под эгидой БелТПП, принесут плоды и в дальнейшем», – сказал Михаил Мятликов.

Говоря об экспортных позициях Беларуси в Тамбовскую область, председатель БелТПП отметил, что российский регион заинтересован в широкой номенклатуре. Это комплексные удобрения, средства защиты растений, продукция нефтехимии, продукты питания, продукция машиностроения.

«И нынешняя встреча, а также контактно-кооперационная биржа позволят найти новые продуктивные предложения по взаимовыгодному сотрудничеству», – выразил уверенность Михаил Мятликов.

Глава российской делегации Максим Егоров также подчеркнул заинтересованность региона в партнерстве с Беларусью.

«Беларусь является одним из главных внешнеторговых партнеров Тамбовской области. Мы поставляем большое количество химической продукции, покупаем технику. В промышленной кооперации нас интересует производство сельскохозяйственной техники, использование беспилотных технологий, значительный интерес представляет сфера сельского хозяйства», – отметил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, по завершении пленарной части форума бизнесмены Беларуси и Тамбовской области продолжили работу в формате В2В. Руководители и представители более 50 предприятий и организаций двух стран предметно обсудили возможности дальнейшего развития взаимодействия по таким направлениям, как производство химической продукции, поставка высокотехнологичного оборудования, запасных частей для сельскохозяйственной техники, производство и техническое обслуживание грузоподъемного оборудования, разработка программного обеспечения для сельского хозяйства, производство топливных аграрных датчиков, высокоточная металлообработка и другие.

В рамках визита в Беларусь делегация Тамбовской области также посетила предприятия-флагманы «МАЗ», «МТЗ». Запланированы визиты на «Амкодор», в Парк высоких технологий и ряд других предприятий и организаций.

Кроме того, на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Тамбовской области подписан ряд документов, в том числе соглашение между Гомельским отделением БелТПП и Тамбовской областной ТПП.
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