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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЖД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И МОЛОДЕЖЬ-II»
10:32 29.08.2023
Делегация Белорусской железной дороги приняла участие в Международном форуме «Железные дороги и Молодежь-II», который проходил 23-25 августа 2023 года в городе Улан-Баторе (Монголия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, белорусская делегация представила возможности БЖД по обеспечению перевозок грузов в международном сообщении, информацию о реализации молодежной политики на магистрали.
За 3 дня активисты Белорусской железной дороги встретились с руководством Улан-Баторской железной дороги, посетили Единый центр регулирования движения поездов, познакомились с организацией процесса перевозок, а также побывали в Государственном дворце на приеме в правительстве Монголии.
В Международном форуме приняли участие более 100 представителей молодежи Белорусской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также железных дорог Якутии, Монголии и Китая.
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