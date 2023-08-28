Делегация Белорусской железной дороги приняла участие в Международном форуме «Железные дороги и Молодежь-II», который проходил 23-25 августа 2023 года в городе Улан-Баторе (Монголия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, белорусская делегация представила возможности БЖД по обеспечению перевозок грузов в международном сообщении, информацию о реализации молодежной политики на магистрали.

За 3 дня активисты Белорусской железной дороги встретились с руководством Улан-Баторской железной дороги, посетили Единый центр регулирования движения поездов, познакомились с организацией процесса перевозок, а также побывали в Государственном дворце на приеме в правительстве Монголии.

В Международном форуме приняли участие более 100 представителей молодежи Белорусской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также железных дорог Якутии, Монголии и Китая.