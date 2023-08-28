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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ОСОБЕННОСТЯМИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ
09:29 29.08.2023
Представители Национального центра маркетинга 25 августа 2023 г. приняли участие в онлайн-встрече с деловыми кругами Нижегородской области Российской Федерации, организованной Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь с целью ознакомления с особенностями ведения бизнеса в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе беседы собеседникам была представлена информация о действенных инструментах анализа рынка, включая качественную маркетинговую проработку, работу на электронных площадках по организации госзакупок, иные инструменты, направленные на развитие взаимной торговли.
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