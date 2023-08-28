Представители Национального центра маркетинга 25 августа 2023 г. приняли участие в онлайн-встрече с деловыми кругами Нижегородской области Российской Федерации, организованной Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь с целью ознакомления с особенностями ведения хозяйственной деятельности в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе беседы собеседникам была представлена информация о действенных инструментах анализа рынка, включая качественную маркетинговую проработку, работу на электронных площадках по организации госзакупок, иные инструменты, направленные на развитие взаимной торговли.