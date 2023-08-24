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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПОМОЖЕТ БРЯНСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЫЙТИ НА НОВЫЕ РЫНКИ


12:44 28.08.2023

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) поможет брянским предпринимателям выйти на новые рынки. Это было отмечено во время посещения офиса БУТБ делегацией Брянской области Российской Федерации в составе заместителя руководителя Центра развития предпринимательства региональной Торгово-промышленной палаты Сергея Гудовского, заместителя руководителя Центра поддержки экспорта Зои Леоновой, производителей металлоконструкций и мебельной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, подобные встречи с представителями бизнеса одного из ближайших к Беларуси регионов России стали уже традиционными и, как показывает практика, они по-прежнему актуальны, потому что в непосредственном общении с экспертами БУТБ все больше новых компаний открывают для себя возможности белорусской биржевой площадки. К тому же через биржу можно как реализовывать большинство производимой в Брянской области продукции, так и закупать необходимое предприятиям региона сырье или комплектующие. Поэтому работа всех торговых платформ биржи, в том числе площадка осуществления госзакупок, вызвала закономерный интерес у российских предпринимателей.

Основные товарные позиции, актуальные для взаимовыгодной белорусско-российской торговли, обозначил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный в ходе презентации деятельности биржи. В Беларуси востребованы шроты, подсолнечное масло, средства защиты растений и ветпрепараты, семена и зерновые, кабельно-проводниковая продукция, металлы и изделия из них, кокс и уголь, а на экспорт из Беларуси эффективно идут сухое молоко и казеин, готовая продукция предприятий молочной и мясной отраслей, сахар и крупы, рапсовое масло, аминокислоты и кормовые добавки, кожевенное сырье, цемент и щебень, лесопродукция и металлолом.

Помимо этого, участники брянской делегации обратили внимание на возможность использования биржевого механизма «транзитных» сделок, который помогает установить торговые отношения с резидентами Российской Федерации, особенно из отдаленных регионов, а также значительно упрощает выход на рынки третьих стран, в том числе в Китай, Индию и др.

Как отметил Сергей Гудовский, Брянская ТПП настоятельно рекомендует всем новым компаниям ознакомиться и опробовать в своей деятельности разработанные Белорусской универсальной товарной биржей механизмы торговли. Многие из них становятся постоянными участниками торгов, а для большей эффективности работы один из участников делегации непосредственно во время встречи предложил ТПП ввести новую услугу – сопровождение на биржевых торгах в форме консультаций, помощи с документами и т.п. В любом случае биржа продолжит тесное сотрудничество с Брянской областью для расширения и укрепления торгово-экономического взаимодействия с предприятиями региона.
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