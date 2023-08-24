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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 694 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
11:37 28.08.2023
Свыше 694 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 694 614 иностранцев: 438 969 граждан Литвы, 48 404 негражданина и 158 545 граждан Латвии, а также 48 696 граждан Польши», - говорится в сообщении.
С 1 января безвизом воспользовались 309 628 жителей соседних стран ЕС: 190 706 граждан Литвы, 70 411 граждан и 21 525 неграждан Латвии, а также 26 986 граждан Польши.
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