МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БОЛЕЕ 694 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ

11:37 28.08.2023 Свыше 694 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет. «С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 694 614 иностранцев: 438 969 граждан Литвы, 48 404 негражданина и 158 545 граждан Латвии, а также 48 696 граждан Польши», - говорится в сообщении. С 1 января безвизом воспользовались 309 628 жителей соседних стран ЕС: 190 706 граждан Литвы, 70 411 граждан и 21 525 неграждан Латвии, а также 26 986 граждан Польши.