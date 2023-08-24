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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЮАР ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ ДОГОВОРЫ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА
10:11 28.08.2023
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили 25 августа 2023 г. в Йоханнесбурге весь блок двусторонних вопросов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, отдельное внимание уделено реализации кооперационных проектов и развитию договорно-правовой базы. В числе рассматриваемых документов - договоры об избежании двойного налогообложения и об упрощении визового режима.
Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время межмидовских консультаций в Минске.
Н. Пандор проинформировала о серьезных вызовах в сфере продовольственной безопасности для большинства стран Африки в связи незаконными ограничениями поставок калийных удобрений.
Подробно обсуждена общая ситуация на Африканском континенте, а также в Евразийском регионе.
С учетом председательства ЮАР в БРИКС отдельное внимание уделено итогам состоявшегося XV саммита и перспективам участия Беларуси в работе объединения.
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