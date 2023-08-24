Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили 25 августа 2023 г. в Йоханнесбурге весь блок двусторонних вопросов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, отдельное внимание уделено реализации кооперационных проектов и развитию договорно-правовой базы. В числе рассматриваемых документов - договоры об избежании двойного налогообложения и об упрощении визового режима.

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время межмидовских консультаций в Минске.

Н. Пандор проинформировала о серьезных вызовах в сфере продовольственной безопасности для большинства стран Африки в связи незаконными ограничениями поставок калийных удобрений.

Подробно обсуждена общая ситуация на Африканском континенте, а также в Евразийском регионе.

С учетом председательства ЮАР в БРИКС отдельное внимание уделено итогам состоявшегося XV саммита и перспективам участия Беларуси в работе объединения.