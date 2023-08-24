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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТ РОСЭКСИМБАНКА
09:10 28.08.2023
Постановление Совмина № 559 от 24 августа 2023 года одобрен проект договора с российским Росэксимбанком об открытии кредитной линии.
«Одобрить проект Договора об открытии кредитной линии между Правительством Республики Беларусь (в лице Министерства финансов Республики Беларусь) и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) <...> в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Отметим, что в документе не указываются объемы и условия кредитования.
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