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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В БЕЛОРУССКОМ ОПЫТЕ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЭК
18:04 25.08.2023
Возможности реализации совместных проектов обсуждены во время встречи заместителя министра энергетики Беларуси Дениса Мороза с делегацией российского региона во главе с председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергеем Морозовым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, во время двухдневного визита в Беларусь российские специалисты посетили ведущие предприятия проектного и строительно-монтажного комплекса Минэнерго, изучили их возможности в сфере газификации, создания новых и реконструкции действующих источников теплоснабжения, ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования.
Как отметил Сергей Морозов, Ленинградской области интересен белорусский опыт по вопросам комплексной модернизации объектов топливно-энергетического комплекса. В ближайшее время предстоит оценить возможность участия белорусских организаций в выполнении инвестиционных проектов в регионе «под ключ».
В свою очередь заместитель министра энергетики подтвердил готовность белорусской стороны к реализации таких проектов.
«Мы обсудили широкий спектр механизмов взаимовыгодного сотрудничества, между организациями установлены деловые контакты. Все это создает основу для перехода запланированных мероприятий в практическую плоскость», - подчеркнул Денис Мороз.
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