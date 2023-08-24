Возможности реализации совместных проектов обсуждены во время встречи заместителя министра энергетики Беларуси Дениса Мороза с делегацией российского региона во главе с председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергеем Морозовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, во время двухдневного визита в Беларусь российские специалисты посетили ведущие предприятия проектного и строительно-монтажного комплекса Минэнерго, изучили их возможности в сфере газификации, создания новых и реконструкции действующих источников теплоснабжения, ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования.

Как отметил Сергей Морозов, Ленинградской области интересен белорусский опыт по вопросам комплексной модернизации объектов топливно-энергетического комплекса. В ближайшее время предстоит оценить возможность участия белорусских организаций в выполнении инвестиционных проектов в регионе «под ключ».

В свою очередь заместитель министра энергетики подтвердил готовность белорусской стороны к реализации таких проектов.

«Мы обсудили широкий спектр механизмов взаимовыгодного сотрудничества, между организациями установлены деловые контакты. Все это создает основу для перехода запланированных мероприятий в практическую плоскость», - подчеркнул Денис Мороз.