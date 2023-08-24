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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ КУЗБАССА ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК В БЕЛАРУСИ
17:51 25.08.2023
Представители Национального центра маркетинга 24 августа 2023 г. в онлайн-формате провели встречу с деловыми кругами Кузбасса (Кемеровская область, Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе встречи кузбасским предпринимателям рассказали о действенных методах проработки белорусского рынка. Особый интерес бизнесмены проявили к теме порядка проведения процедур закупок в Беларуси.
С российской стороны в мероприятии приняли участие представители РЭЦ в Республике Беларусь и Центра поддержки экспорта Кузбасса, производители продукции химической промышленности, тяжелого машиностроения, медицинского оборудования, а также разработчики ПО для нужд производств и др.
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