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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ МОРСКОМ ИНДИЙСКОМ САММИТЕ В НЬЮ-ДЕЛИ
14:19 25.08.2023
Беларусь планирует принять участие в Глобальном морском индийском саммите, который пройдет с 17 по 19 октября 2023 года в Нью-Дели. Этот вопрос обсудили в ходе встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович и посол Индии в Республике Беларусь Алок Раджан Джа.
Алексей Ляхнович отметил многолетний позитивный опыт сотрудничества двух стран в транспортной сфере.
В области воздушного транспорта авиакомпания «Белавиа» с 11 августа текущего года приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Минск-Дели-Минск с частотой один раз в неделю.
Беларусь также заинтересована в развитии перевозок грузов с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг».
«Уверен, что в результате нашего сотрудничества перевозки по международному транспортному коридору «Север-Юг» получат дополнительный стимул к развитию. Это окажет положительное воздействие как на транспортные отрасли Беларуси и Индии, так и на общее экономическое развитие обеих стран», - сказал Алексей Ляхнович, которого цитирует пресс-служба Минтранса.
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