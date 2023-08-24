Национальный центр маркетинга (НЦМ) готов оказать всестороннюю поддержку турецким инвесторам в ведении бизнеса в Беларуси. Это подтвердил заместитель директора НЦМ Евгений Русак во время встречи 23 августа 2023 г. с представителями Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD (Турция) в Беларуси.

По словам Е. Русака, поддержка может быть оказана как в части анализа конъюнктуры и основных игроков белорусского рынка, так и по линии установления контактов с местными релевантными структурами и потенциальными партнерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, руководитель представительства Ассоциации MUSIAD в Беларуси Микайиль Чалышкан поделился планами по ведению бизнеса на территории республики, а также по организации визита турецкой деловой делегации.

MUSIAD является одним из основных партнеров Национального центра маркетинга в Турции. Между структурами действует подписанный меморандум о взаимопонимании.