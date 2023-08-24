Белорусская железная дорога (БЖД) и ГП «НК «Кыргыз темир жолу» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в рамках 11-го заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, между государственным предприятием «Институт «Белжелдорпроект» и ГП «НК «Кыргыз темир жолу» также подписан меморандум в области проектирования железнодорожных объектов.

Делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Бакытом Торобаевым в рамках программы визита в Беларусь 23 августа 2023 года посетила Центр управления перевозками Белорусской железной дороги, где состоялась встреча кыргызских гостей с заместителем министра транспорта и коммуникаций Сергеем Дубиной, первым заместителем начальника БЖД Петром Дулубом и послом нашей страны в Кыргызстане Андреем Страчко.

Главной темой встречи стало обсуждение сторонами возможных направлений кооперационного сотрудничества.

Приветствуя участников мероприятия, Петр Дулуб отметил, что Центр управления перевозками является главным координатором организации перевозочного процесса и эксплуатационной работы всех подразделений Белорусской железной дороги, а также ознакомил присутствующих с производственным потенциалом белорусской магистрали.

Глава делегации Кыргызской Республики Бакыт Торобаев подчеркнул большую заинтересованность в сотрудничестве с Белорусской железной дорогой по реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане и организации мультимодальных перевозок.

В ходе мероприятия Брестское отделение Белорусской железной дороги, государственное предприятие «Институт «Белжелдорпроект», Конструкторско-технический центр Белорусской железной дороги, ОАО «Брестский электротехнический завод», ОАО «Дорстроймонтажтрест», ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» презентовали кыргызским гостям свои производственные и технологические возможности.

24 августа 2023 года делегация Кыргызстана посетила Осиповичский завод железобетонных конструкций ОАО «Дорстроймонтажтрест» и ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения».