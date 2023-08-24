МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГТК БЕЛАРУСИ ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

10:06 25.08.2023 Лукашенко указом № 267 от 24 августа 2023 года одобрил проект соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает его пресс-служба. Проект соглашения одобрен в качестве основы для переговоров, на их проведение уполномочен Государственный таможенный комитет. Правительство уполномочено на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.