Постановлением Совмина № 557 от 24 августа 2023 года прекращено действие соглашения между Беларусью и Украиной о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, подписанного в Мозыре 1 августа 2002 года.

Кроме того, прекращено действие соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, подписанного в Минске 7 октября 2013 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о прекращении действия соглашений украинской стороне.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.