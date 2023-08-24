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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРЕКРАТИЛИ ДЕЙСТВИЕ ЕЩЕ ДВУХ СОГЛАШЕНИЙ С УКРАИНОЙ
09:08 25.08.2023
Постановлением Совмина № 557 от 24 августа 2023 года прекращено действие соглашения между Беларусью и Украиной о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, подписанного в Мозыре 1 августа 2002 года.
Кроме того, прекращено действие соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, подписанного в Минске 7 октября 2013 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о прекращении действия соглашений украинской стороне.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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