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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛА В ПЕКИНЕ МЕХАНИЗМ ЗАКУПОК МЕДИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВА КНР
17:32 24.08.2023
Делегация Минздрава Беларуси провела в Китае переговоры с представителями ведущих фармкомпаний и предприятий медоборудования. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
В частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич встретился в Пекине с представителями Китайской ассоциации медоборудования, корпораций Sinopharm и China Meheco Corporation» Был обсужден ряд вопросов по реализации ранее достигнутых договоренностей - организация поставок в страну медоборудования, создание совместных производств медизделий и лексредств.
Так, на переговорах с руководством корпорации Sinopharm была затронута возможность строительства на территории нашей страны больницы «под ключ». Речь шла о возможности участия представителей корпорации в строительстве нескольких различных корпусов больниц страны.
Обсуждена реализация механизма закупок медизделий производства КНР через оператора - компанию «Вэйгао», возможности открытия ее представительства.
В повестке встречи - предложения компаний «Синофарм» и «Миндрэй» по созданию централизованной лабораторной системы.
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