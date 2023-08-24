Делегация Минздрава Беларуси провела в Китае переговоры с представителями ведущих фармкомпаний и предприятий медоборудования. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

В частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич встретился в Пекине с представителями Китайской ассоциации медоборудования, корпораций Sinopharm и China Meheco Corporation» Был обсужден ряд вопросов по реализации ранее достигнутых договоренностей - организация поставок в страну медоборудования, создание совместных производств медизделий и лексредств.

Так, на переговорах с руководством корпорации Sinopharm была затронута возможность строительства на территории нашей страны больницы «под ключ». Речь шла о возможности участия представителей корпорации в строительстве нескольких различных корпусов больниц страны.

Обсуждена реализация механизма закупок медизделий производства КНР через оператора - компанию «Вэйгао», возможности открытия ее представительства.

В повестке встречи - предложения компаний «Синофарм» и «Миндрэй» по созданию централизованной лабораторной системы.