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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕКРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ С УКРАИНОЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
13:34 24.08.2023
Постановлением Совмина № 550 от 22 августа 2023 года прекращено действие межправительственного соглашения между Беларусью и Украиной о сотрудничестве в сфере молодежной политики.
«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в сфере молодежной политики, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 г.», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Министерству иностранных дел Беларуси поручено направить уведомление о прекращении соглашения украинской стороне.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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