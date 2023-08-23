Постановлением Совмина № 550 от 22 августа 2023 года прекращено действие межправительственного соглашения между Беларусью и Украиной о сотрудничестве в сфере молодежной политики.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в сфере молодежной политики, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 г.», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено направить уведомление о прекращении соглашения украинской стороне.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.